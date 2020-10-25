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Bolu’da bir köy alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. İlk belirlemelere göre 7 ev ve ahırlara sıçrayan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuzfındık köyünde Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 7 ev ve çok sayıda ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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