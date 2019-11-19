HABER

Bolu'da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:27 | Son Güncelleme

Bolu'da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı

Bolu'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyü Devren Mahallesi'nde sabaha karşı Muammer Öztürk'e ait evin elektrik panosunda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Öztürk'ün evinin yanı sıra Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evlere de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışması başlatıldı.

4 ev, 6 samanlık ve bir ahırın yandığı ve can kaybının yaşanmadığı yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Van’ın doğal kaloriferi: Van GölüVan’ın doğal kaloriferi: Van Gölü
Çimento fabrikasında gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Çimento fabrikasında gerçeği aratmayan deprem tatbikatı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu söndürme çalışmaları yangın

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Eski sevgili dehşeti! Üniversite öğrencisi Güleda öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Şırnak'ta teröre ağır darbe

Bakanlık duyurdu! Şırnak'ta teröre ağır darbe

Avcılar’da kimyasal koku alarmı

İstanbul'da 'koku' alarmı

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü

İstanbul'da yangın faciası: 2 ölü

Metrelerce yükseklikte evlendiler!

Metrelerce yükseklikte nikah!

Son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.