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Bolu'da bir sokak "dumansız hava sahası" ilan edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Mudurnu ilçesinde bir sokak alınan kararla "dumansız hava sahası" olarak belirlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Arasta Sokağı "dumansız hava sahası" ilan edildi.

Mudurnu Belediyesi Meclis kararı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Mudurnu İlçe Sağlık Merkezi tarafından ilçenin Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı dumansız hava sahası olarak belirlendi.

Sokakta düzenlenen "dumansız hava sahası" açılış törenine, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Bolu Sağlık İl Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Eyüp Aytekin, hastane müdürü Üzeyir Altuğ, vatandaşlar ve sokak esnafı katıldı.

Kaymakam Kaya, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ilk olacak. Bunu Mudurnu'da başlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye çapında bir faaliyet olarak yayılması için girişimde bulunacağız. İlçede ilk olarak yapılması sevindirici. Temiz, bol oksijenli bir Mudurnu'da yapılan uygulamadaki çıkan miktarlara üzüldüm. Burada esnaflar, vatandaşlar emniyet güçlerimizle birlikte inşallah bu sorunu atlatacağız. Sağlık müdürlüğünden de destekle bu kontrolü sağlayıp havanın kirlenmesini en aza indireceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu duman Mudurnu

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