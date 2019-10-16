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Bolu’da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

Bolu’da kimliğini gösteremediği için götürüldüğü parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan şahıs, işlemlerinin ardından kaçtığı Zonguldak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şehir merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir şüpheli üzerinde kimlik kontrolü yaptı.

Bolu’da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

Bolu’da kimliğini gösteremediği için götürüldüğü parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan şahıs, işlemlerinin ardından kaçtığı Zonguldak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şehir merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir şüpheli üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Şahsın kimliğini gösterememesi üzerine ekipler, vatandaşın kimliğinin belirlenmesi için parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrolde, zanlının hırsızlık suçundan dolayı kaldığı Zonguldak cezaevinden geçtiğimiz hafta firar eden Melih Akdaş (23) olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdaş, çıkarıldığı mahkemenin ardından Zonguldak cezaevine gönderildi.

Bolu’da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

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