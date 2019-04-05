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Bolu'da CHP'li Özcan, Kuran'a el basarak yemin edip, göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye binasında düzenlenen devir teslim töreninin ardından, binlerce kişinin önünde Kuran-ı Kerim'e el basıp, bayrağı öptükten sonra yemin ederek görevine başladı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye binasında düzenlenen devir teslim töreninin ardından, binlerce kişinin önünde Kuran-ı Kerim'e el basıp, bayrağı öptükten sonra yemin ederek görevine başladı. Tören sırasında kesilmesi planlanan koç, Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın isteği üzerine kesilmedi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın adayı olarak Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan, belediye binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Bolu Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Tanju Özcan’ı, 15 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan AK Partili Alaaddin Yılmaz makamda karşıladı. Görevi yeni Başkan Özcan’a devreden Alaaddin Yılmaz, “Tanju Bey bir seçim kazandı dersek işi hafife almış oluruz. Bolu’da hem belediye ve diğer belediyeler ile il genel meclisine bakıldığında beklenenin dışında bir başarı kazanmıştır Tanju Bey ve ekibi. Onları kutlamak lazım” dedi. Tanju Özcan ise, büyük bir sorumluluk aldığının farkında olduğunu belirterek, “Milletvekilliği görevi tabii ki farklı bir görevdi. Yeni sistemde de daha rahat bir görevdi. Ama biz zor olanı tercih ettik. Bolumuza doğrudan hizmet etmeyi tercih ettik. Sağolsun vatandaşımız da çok yüksek bir oy oranıyla bu görevi tebliğ etti. Omzumuzdaki sorumluluğu artırdı. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu. KURAN’I KERİM’E EL BASIP YEMİN ETTİ Başkan Özcan, devir teslim töreninin ardından, seçim sürecinde görevine yemin ederek başlayacağına dair verdiği sözü yerine getirmek için binlerce vatandaşın beklediği Demokrasi Meydanı’na geçti. Burada saygı duruşunun ardından, Bolu Belediyesi bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Özcan, meydanda kurulan sahnede Kuran-ı Kerim ve bayrağı 3’er kez öptükten sonra elini Kuran-ı Kerim’e basarak, “Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolumuzu tarafsız bir şekilde, kimseyi ayırmadan ve kimseyi kayırmadan gece gündüz çalışarak, istişareyi öne çıkararak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak, harama el uzatmadan, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmayarak yöneteceğime Allah’ım ve namusum üzerine yemin ediyorum.” sözlerini söyleyip yemin etti. EŞİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE KURBAN KESİLMEDİ Özcan, burada toplanan kalabalığa teşekkür etti. Bu sırada belediye personeli tarafından alana kurbanlık bir koç getirildi. Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın isteği üzerine kurban kesilmedi. Kurbanlık koç belediye görevlisi tarafından Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. ZABITANIN ÖNLEM ALMASINI İSTEMEDİ Tanju Özcan, daha sonra kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Bu sırada zabıta ekipleri Tanju Özcan ile beraberindeki eşi Meral Özcan’ın etrafına güvenlik gerekçesiyle etten duvar ördü. Meral Özcan ve Tanju Özcan’ın isteği üzerine zabıtanın aldığı önlemler de kaldırıldı. Kalabalık eşliğinde Atatürk Anıtına gidildi.

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