Bolu'da cinayet ve intihar

Bolu'nun Göynük ilçesinde, torununu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Göynük'e bağlı Çatacık köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Mehmet B, bayram namazının ardından evin önünde kurban kesmek için hazırlık yapan 24 yaşındaki torunu Mesut B'ye henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle ateş etti.

Daha sonra eve giren yaşlı adam, aynı tüfekle intihar etti.

Silah seslerini duyan Mustafa B, oğlu ve babasının yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servisi aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet B. ve Mesut B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dede ve torununun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

