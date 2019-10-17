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Bolu’da, çöp konteynerine konulan şüpheli paket patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Bolu’da, sokak arasında bulunan bir çöp konteynerine bırakılan ve bomba imha uzmanı tarafından patlatılan paket boş çıktı.

Bolu’da, çöp konteynerine konulan şüpheli paket patlatıldı

Bolu’da, sokak arasında bulunan bir çöp konteynerine bırakılan ve bomba imha uzmanı tarafından patlatılan paket boş çıktı. Polis ekipleri, patlatmanın ardından meraklı vatandaşlar tarafından alkışlandı.
Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Hitit sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde şüpheli paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöp konteynerinin olduğu sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran polis, daha sonra bomba imha uzmanı istedi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çöp konteynerinin içinde bulunan şüpheli paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatmanın ardından konteynerde yapılan incelemede, şüpheli paketin boş olduğu görüldü.
Olay yerinden uzak bir alanda patlama anını izleyen vatandaşlar ise polis ekiplerini alkışladı.

Bolu’da, çöp konteynerine konulan şüpheli paket patlatıldı

Bolu’da, çöp konteynerine konulan şüpheli paket patlatıldı

Bolu’da, çöp konteynerine konulan şüpheli paket patlatıldı

Bolu’da, çöp konteynerine konulan şüpheli paket patlatıldı

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