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Bolu’da Cumhuriyet Bayramı binlerce kişinin katılımıyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Bolu’da, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ıncı yılı, binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde kutlandı.

Bolu’da, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ıncı yılı, binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde kutlandı. Kutlamada, öğrencilerin taşıdığı 200 metrelik Türk bayrağı büyük alkış aldı.
Bolu’da, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ıncı yılı, Demokrasi meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bugün Cumhuriyet’in kurulduğu gün kadar heyecanlı ve güçlü olmalıyız. Sesimizle, alkışımızla, konuşmamızla, duruşumuzla her zamankinden daha güçlü, daha zinde ve daha mutlu bir şekilde günün anlamını idrak etmeye çalışmalıyız” dedi.
Vali Ümit’in konuşmasının ardından halk oyunu gösterilerinin düzenlendiği törende, öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve asker selamıyla geçiş yaptı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı törende, çeşitli okullardan yüzlerce öğrencinin taşıdığı 200 metrelik Türk bayrağı törene katılanlar tarafından büyük alkış aldı.

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