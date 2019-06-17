Bolu’da, DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da hakkında yakalama kararı olan Irak uyruklu DEAŞ üyesi Qasım Ahmet A., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A.’nın Bolu’da yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda takibe alınan Qasım Ahmet A., Demokrasi Meydanı’nda banklarda oturduğu sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı. Irak uyruklu şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

