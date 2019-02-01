Bolu'da, DEAŞ operasyonu

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Durali Doğanbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında DEAŞ terör örgütüne üyelik suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan Doğanbaş, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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