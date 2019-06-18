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Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde meydana gelen kazada, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.Kaza, dün gece saatlerinde Gerede İlçesi’ne bağlı Aktaş Köyü mevki’inde meydana geldi.

Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde meydana gelen kazada, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Gerede İlçesi’ne bağlı Aktaş Köyü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Deniz idaresindeki 06 BJV 120 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü. Suya gömülen otomobili sabah saatlerinde gören karayolları ekipleri, durumu polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla suya batan otomobil çıkarıldı. Araçta bulunan sürücü Murat Deniz (26), Atilla Holat (51) ve Güllüşan Holat’ın (73) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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