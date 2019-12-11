HABER

Bolu’da dini nikahlı eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

Bolu’da bir süredir ayrı yaşadığı 1 çocuğunun annesi dini nikahlı eşine sokak ortasında tüfekle ateş açan ve polisin operasyonuyla yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.Olay, dün saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak’ta meydana geldi.

Bolu’da dini nikahlı eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da bir süredir ayrı yaşadığı 1 çocuğunun annesi dini nikahlı eşine sokak ortasında tüfekle ateş açan ve polisin operasyonuyla yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Ö. isimli kadın, bir süre önce şiddet gördüğü nedeniyle dini nikahlı eşinden ayrılarak çocuğuyla birlikte Bolu’daki ailesinin yanına geldi. Eşinin evine dönmesini isteyen Recai B., Sevgi Ö.’den olumsuz yanıt alınca Bartın’dan Bolu’ya geldi. Akşam saatlerinde eşini takip eden Recai B., otomobille Sevgi Ö.’nün yanına yaklaşarak tüfekle 3 el ateş etti. Aydınlatmanın olmadığı sokakta, mermiler genç kadına isabet etmedi. Çevredeki vatandaşların evlerinden çıkması üzerine Recai B., aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kovalamaca sonucunda yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Recai B.’nin olay yerinden kaçtığı otomobili Kent Güvenlik Sistemi kameralarından takibe aldı. Aracıyla en son Karacaağaç mahallesi istikametine gittiği belirlenen Recai B. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis aracıyla önü kesilen şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Recai B., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

“Sadece korkutmak istedim”
Emniyet müdürlüğüne götürülen şahsın ifadesinde, “Bir süre önce tartıştığımız için Bolu’ya geldi. Ben de barışmak için arkasından geldim. Konuşmak istedim ama benimle konuşmak istemedi. Daha sonra yanımda bulunan tüfekle 3 el ateş ettim. Sadece korkutmak istemiştim. Öldürmek gibi bir isteğim yoktu” dediği öğrenildi. Olayın ardından dini nikahlı eşinden şikayetçi olan Sevgi Ö. için koruma kararı, Recai Bozkurt için ise uzaklaştırma kararı alındı.

Bolu’da dini nikahlı eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü
Benzin bidonu ve tüfekle berber dükkanını basan şahıs 3 saat sonra ikna edildiBenzin bidonu ve tüfekle berber dükkanını basan şahıs 3 saat sonra ikna edildi
Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralıYaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.