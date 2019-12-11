HABER

Bolu’da dini nikahlı eşine tüfekle 3 el ateş eden şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:47 | Son Güncelleme

Bolu’da, bir süredir ayrı yaşadığı 1 çocuğunun annesi dini nikahlı eşine sokak ortasında tüfekle 3 el ateş ettikten sonra kaçan Recai Bozkurt, olaydan 3 saat sonra yakalandı.

Bolu’da dini nikahlı eşine tüfekle 3 el ateş eden şahıs yakalandı

Bolu’da, bir süredir ayrı yaşadığı 1 çocuğunun annesi dini nikahlı eşine sokak ortasında tüfekle 3 el ateş ettikten sonra kaçan Recai Bozkurt, olaydan 3 saat sonra yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Bozkurt, “Ben kendime ateş ettim” dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Ö. isimli genç kadın, bir süre önce şiddet gördüğü nedeniyle dini nikahlı eşinden ayrılarak çocuğuyla birlikte Bolu’daki ailesinin yanına geldi. Eşinin evine dönmesini isteyen Recai Bozkurt, Sevgi Ö.’den olumsuz yanıt alınca Bartın’dan Bolu’ya geldi. Akşam saatlerinde eşini takip eden Bozkurt, otomobille Sevgi Ö.’nün yanına yaklaşarak tüfekle 3 el ateş etti. Aydınlatmanın olmadığı sokakta, şans eseri mermiler genç kadına isabet etmedi. Çevredeki vatandaşların evlerinden çıkması üzerine Recai Bozkurt, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Eşini ikna etmeye çalıştı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kadın, ifadesinin ardından kendisini kurşun yağmuruna tutan eşiyle telefonda konuştu. Eşini, olay yerine gelmesi için dakikalarca ikna etmeye çalına Sevgi Ö., “Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız” dedi.

Genç kadın isyan etti
Tüm çabalarına rağmen dini nikahlı eşini yanına gelmesine ikna edemeyen genç kadın, gözyaşları ve çaresizlik içinde, “Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum” ifadelerini kullandı.

3 saatin sonunda yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Recai Bozkurt’un olay yerinden kaçtığı otomobili Kent Güvenlik Sistemi kameralarından takibe aldı. Aracıyla en son Karacaağaç Mahallesi istikametine gittiği belirlenen Bozkurt ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis aracıyla önü kesilen Recai Bozkurt yakalanarak gözaltına alındı.

“Kendime sıktım”
Sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine getirilen Recai Bozkurt, gazetecilerin ‘Neden yaptın?’, ‘Öldürmek için mi ateş ettin’ sorularına, “Ben kendime sıktım, kendime” diyerek cevap verdi.

Bolu’da dini nikahlı eşine tüfekle 3 el ateş eden şahıs yakalandı

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Balıkesir’de vatandaşlar sokağa döküldüBalıkesir’de vatandaşlar sokağa döküldü
Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde üç ayrı deprem

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

Dışişleri'nden yeşil ve gri pasaport açıklaması

MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MHP’li eski başkana 6 ay hapis cezası!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Nobel' tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Nobel' tepkisi

Çorlu'daki tren faciası davasında yürek yakan soru: Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?

Yürek yakan soru: Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.