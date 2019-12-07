Bolu'da "dur" ihtarına uymayan araçtaki iki zanlı kaçtıkları ormanda yakalandı

Bolu'da uygulama yapan polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan ve bir süre araçla ardında da yaklaşık 5 kilometre ormanlık alanda yaya olarak kaçan iki şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Kuruçay kesiminde uygulama yapan polis ekiplerinin, "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki şüpheliler, İstanbul istikametine doğru kaçmaya başladı.

Uygulama yapan ekiplerin telsizden anons geçmesi üzerine, bölgede bulunan Trafik, Asayiş ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerinin takibe aldığı araç, Jandarma Kavşağı'ndan dönerek Ankara yönüne ilerledi.

Takip edildiğini anlayan araç sürücüsü Umut G, bir süre ters istikamette seyrettikten sonra, yeniden İstanbul yönüne dönerek, Çaydurt köyü Mengen yol ayrımında D-100 kara yolundan çıkıp bölgede bulunan köy yollarına girdi.

Yuva köyüne bağlı Kütükçüler Mahallesi'nde araçtan inen iki şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

Zanlılar, yaya olarak yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı.