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Bolu'da "dur" ihtarına uymayan araçtaki iki zanlı kaçtıkları ormanda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bolu'da "dur" ihtarına uymayan araçtaki iki zanlı kaçtıkları ormanda yakalandı

Bolu'da uygulama yapan polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan ve bir süre araçla ardında da yaklaşık 5 kilometre ormanlık alanda yaya olarak kaçan iki şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Kuruçay kesiminde uygulama yapan polis ekiplerinin, "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki şüpheliler, İstanbul istikametine doğru kaçmaya başladı.

Uygulama yapan ekiplerin telsizden anons geçmesi üzerine, bölgede bulunan Trafik, Asayiş ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerinin takibe aldığı araç, Jandarma Kavşağı'ndan dönerek Ankara yönüne ilerledi.

Takip edildiğini anlayan araç sürücüsü Umut G, bir süre ters istikamette seyrettikten sonra, yeniden İstanbul yönüne dönerek, Çaydurt köyü Mengen yol ayrımında D-100 kara yolundan çıkıp bölgede bulunan köy yollarına girdi.

Yuva köyüne bağlı Kütükçüler Mahallesi'nde araçtan inen iki şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

Zanlılar, yaya olarak yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı.

Şüpheliler Umut G. (22) ile Mustafa A. (21) olay yerinde polise verdikleri ifadede, Ankara'dan Bolu'ya pikniğe geldiklerini ve araç içinde normalde 4 kişi olduklarını söyleyerek, "Araç içinde bulunan arkadaşın araması varmış, o yüzden durmadım. Arabanın içindeki diğer iki kişi de kovalamaca sırasında araçtan atlayarak kaçtı." dedi.

Jandarma ekipleri, kelepçelenerek polis merkezine götürülen şüphelilerin ifadesi üzerine bölgede araçtan indiği iddia edilen iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Umut G'nin ise daha önceden hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu dur ihtarına uymayan araç

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