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Bolu'da durdurulan otomobilde platin ve cıva ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

BOLU'da, polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 375 bin 94 TL değerinde platin ve 64,35 gram cıva ele geçirildi.

Bolu'da durdurulan otomobilde platin ve cıva ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 375 bin 94 TL değerinde platin ve 64,35 gram cıva ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Sabri Gürbüz (57) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama kapsamında durdurdukları otomobilde sürücü Sabri Gürbüz ve yanındaki C.G. (56) ile H.A.'nın (48) hareketlerinden şüphelendi. Şüpheliler araçtan indirildi, üzerleri ve otomobil arandı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri 375 bin 94 TL olduğu belirlenen platin ile 64,35 gram cıva ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerden H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sabri Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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