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Bolu'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 20:54 | Son Güncelleme

BOLU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde yarın eğitime bir gün ara verildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde yarın eğitime bir gün ara verildi.

Bolu'da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre günboyu süren yoğun karyağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Bolu genelinde ilk-ortaöğretim ve liselerde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Ayrıca, Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildi.

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