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Bolu’da, engelli genci öldüren 3 sanık için ikinci kez karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

Bolu’da, zihinsel engelli Erhan Gümüş’ü (30) vahşice öldürdükten sonra ormanlık alana gömen 3 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 6’şar yıl hapis cezasının yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yargılamada sanıklara verilen ceza değişmedi.Bolu’da, 2016 yılı Şubat ayında Paşaköy Mahallesi’nde bulunan evinden ayrıldıktan 21 gün sonra ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde bulunan 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş’ü vahşice öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Çakır (36), Ömür Baltaoğlu (50) ve Ömer Şancı (34) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 6’şar yıl hapis cezası verildi.Yargıtay kararı bozduMahkeme heyetinin 2017 yılında verdiği karar, sanık avukatları tarafından yargıtaya taşındı.

Bolu’da, zihinsel engelli Erhan Gümüş’ü (30) vahşice öldürdükten sonra ormanlık alana gömen 3 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 6’şar yıl hapis cezasının yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yargılamada sanıklara verilen ceza değişmedi.
Bolu’da, 2016 yılı Şubat ayında Paşaköy Mahallesi’nde bulunan evinden ayrıldıktan 21 gün sonra ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde bulunan 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş’ü vahşice öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Çakır (36), Ömür Baltaoğlu (50) ve Ömer Şancı (34) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 6’şar yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay kararı bozdu
Mahkeme heyetinin 2017 yılında verdiği karar, sanık avukatları tarafından yargıtaya taşındı. Yargıtay, incelediği dosyada, öldürülen Erhan Gümüş’ün özürlülük oranı ve sanıklardan Ömer Şancı’nın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti nedeniyle davaya bozma kararı verdi. Yeniden Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosyanın bugün karar duruşması görüldü.

Birbirlerini suçladılar
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma" suçlamaları ile yargılanan 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanık yakınları ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunmalarını yapan sanıklar Erhan Gümüş’ü öldürmediklerini söyleyerek birbirlerini suçladılar.
Sanıklardan Ömür Şancı, “Ben işlemediğim bir suçun cezasını yatıyorum. Tehdit altında bu suçu işlediğini kabul etmiştim ama kesinlikle bu suçu işlemedim. Sağ kolum yüzde 70 sakat ,elimi bile kullanamıyorum. Ben maktule karşı hiçbir suç işlemedim. Bu işi Ömer yaptı. Kanser oldum bu nedenle. Tehdit altında kabul ettiğime ilişkin delil olarak savcılığın takipsizlik kararını sunuyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim” dedi.
Sanık Gökhan Çakır ise, “Ben bu suçu işleseydim zaten kabul ederdim. Diğer sanıklar işledikleri eylemi bana anlattılar. Ben de polise anlattım. Hiçbir suçum olmadığı halde ceza evindeydim” şeklinde konuştu.
Sanık Ömer Şancı, yaptığı savunmada, “Benim hiçbir eylemim yoktur. Diğer sanıklar maktulü önce dövüp sonra boğazını kestiler. Ben olaya ilişkin video kaydı yaptım. Fotoğraflar çektim. Savcılığa verecekken tehdit edildiğim için sildim” dedi.
İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti her 3 sanık için daha önce verdiği kararı tekrar ederek, 3’üne de “Kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Hürriyeti tahdit" suçundan ise 6’şar yıl hapis cezası ile Gökhan Çakır’a da "İftira" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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