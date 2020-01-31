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Bolu'da, engelli ve hamilelere 1 günlük kar izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 05:20 | Son Güncelleme

Bolu'da, engelli ve hamilelere 1 günlük kar izni

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlara 1 gün idari izin verildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezi, ilçe ve köylerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 31 Ocak 2020 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de resmi Twitter hesabından kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayıldığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu idari izin kar yağışı

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