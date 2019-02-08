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Bolu’da, eşini öldüren Iraklı adam adliyeye sevkedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bolu’da, 4 çocuk annesi eşini Irak’a dönmek istemediği için boğazını keserek öldüren Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, adliyeye sevkedildi.Olay, dün saat 19.45 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak’ta meydana geldi.

Bolu’da, eşini öldüren Iraklı adam adliyeye sevkedildi

Bolu’da, 4 çocuk annesi eşini Irak’a dönmek istemediği için boğazını keserek öldüren Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, adliyeye sevkedildi.
Olay, dün saat 19.45 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye’ye gelmeden önce Irak’ta polis olarak görev yapan Haydar Fadıl Haşim (36), aralarında sorun olan 4 çocuk annesi eşi Saja Jamel Mansur’un (29) yaşadığı eve gitti. Çocuklarının da bulunduğu evde konuştukları sırada tartışmaya başlayan Mansur ve Haşim, bir süre sonra kavga etmeye başladı.
Yaşanan kavganın ardından Haşim, evde bulunan bıçağı alarak eşini defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.Eşini kanlar içerisinde evde bırakan Haşim, karakola giderek teslim oldu.
Haşim’in ifadesinin ardından olay yerine giden polis ve 112 Sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü tespit etti. Mansur’un cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Emniyette ifadesi alınan katil zanlısı Haydar Fadıl Haşim ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Irak’a gitmediği için öldürmüş
Katil zanlısı kocanın emniyette verdiği ifadesinde, “Irak’a gitmek istiyordum. Defalarca eşime bunu söyledim ama kabul etmedi. Ben de çocuklarımdan ayrı kalmak istemiyordum. Tartıştığımız sırada bir anda cinnet getirdim ve karımı öldürdüm” dediği öğrenildi.
Uzaklaştırma kararı aldırmış
4 çocuk annesi Irak uyruklu Saja Jamel Mansur (29) isimli kadının, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz hafta karakola giderek kocası Haydar Fadıl Haşim’den şikayetçi olduğu ve şiddet gördüğü ve hayatından endişe ettiğini belirtmesi üzerine eşi Haşim hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Bolu’da, eşini öldüren Iraklı adam adliyeye sevkedildi

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