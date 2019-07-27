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Bolu’da, eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan adamın cansız bedeni gölde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Bolu’da, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki Bayram Kahveci’nin cansız bedeni, Gölköy Baraj Gölü’ndeki balıkçılar tarafından gölde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Bayram Kahveci, 20 Temmuz tarihinde eşi Emine Kahveci ile tartıştıktan sonra cep telefonu, banka kartları ve aracının anahtarını bırakarak evden ayrıldı.

Bolu’da, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki Bayram Kahveci’nin cansız bedeni, Gölköy Baraj Gölü’ndeki balıkçılar tarafından gölde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Bayram Kahveci, 20 Temmuz tarihinde eşi Emine Kahveci ile tartıştıktan sonra cep telefonu, banka kartları ve aracının anahtarını bırakarak evden ayrıldı. Kahveci’nin bir daha geri dönmemesi üzerine eşi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan ekipler, Bayram Kahveci’nin evden ayrıldıktan 1 saat sonra, Gölköy Baraj Gölü girişinde bulunan kamerada göründüğünü tespit etti. Gölköy Baraj Gölü’nden çıkış görüntüleri bulunmayan Kahveci’yi bulmak için ormanlık alanda arama çalışmaları başlatıldı.
Balıkçılar buldu
Bugün sabah saatlerinde Gölköy Baraj Gölü’ne balık tutmak için giden vatandaşlar, kıyıya yakın bir yerde su üzerinde ceset olduğunu farketti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin 7 gün önce evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Bayram Kahveci’ye ait olduğu belirlendi.
Kahveci’nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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