Bolu'da eski 'adliye' binasına hüzünlü veda

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 74 yıldır hizmet veren adliye binasının, yeni yapılan Adalet Sarayı'na taşınması nedeniyle eski adliyede tören düzenlendi. Bazı adliye çalışanlarının gözyaşlarına hakim olamadığı törene adliyenin maskotu haline gelen kedisi 'Adalet' de adliye personelinin kucağında katıldı. 'Adalet'in de yeni adliye binasına götürüleceği öğrenildi.

Tabaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde 1944 yılından beri hizmet veren tarihi adliye binasının, Pazartesi günü Aşağısoku Mahallesi'nde hizmete girecek olan yeni adliye binasına taşınması nedeniyle tören düzenlendi. Saat 16.00'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde son davanın görülmesinin ardından adliye binasının bahçesinde bir araya gelen hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törende binanın girişindeki 'Adliye' tabelası alkışlar eşliğinde indirildi. 'Elveda' yazılı pankartın asıldığı ve duygusal anların yaşandığı törende bazı adliye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, "Bugün gerçekten Bolu tarihi bir gün yaşıyor. Bunu 1 aydır daha iyi anladım çünkü herkes bugüne adeta kilitlenmiş vaziyette bir beklenti içindeydi. Bu binada çok yaşanmışlıklar var. Ben bile 1 yılı aşkın süredir buradayım. Epeyce anım birikti. Uzun yıllardır hizmet edenler var. Bugüne kadar adliyemize hizmet veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ise 2 yıldır Bolu Adliyesi'nde görev yaptığını belirterek, "1944'den beri faaliyette olan bir bina. Bugün son duruşmayı yaparken, 'Muhtemelen 74 yıl önce bu adliye Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda başkanın oturduğu yerde başlamıştır' dedim. Bugün de yine bizim duruşmamızla son buldu" diye konuştu.

ADLİYENİN MASKOTU OLAN KEDİ 'ADALET' DE YENİ BİNAYA GİDECEK

Bolu Adliyesi'nin maskotu haline gelen ve uzun yıllardır adliye bahçesinde çalışanlar tarafından bakılan 'Adalet' isimli kedinin de Pazartesi günü hizmete girecek olan yeni adliye binasına götürüleceği öğrenildi. Törende adliye çalışanlarının kucağında olan 'Adalet' isimli kediyi gören Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, ''Arkadaşlara dedim ki, 'Eğer Adalet de gelmek istiyorsa biz seve seve alırız' Adalet de burada. Adalet'i de hep beraber götürelim” dedi.

Tören, binanın girişindeki 'Adliye' tabelasının indirilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.