Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, tarım ürünleri satan bir iş yerinden içerisinde 30 bin lira olan kasayı çalan 1’i eski çalışan ve ona yardım eden 2 kişi adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarım ve zirai ürünleri satışı yapan iş yeri sahibi, sabah saatlerinde dükkana geldiğinde kasanın ve iş yeri önünde park halinde bulunan aracının olmadığını gördü. Kapısının kilit kısmının kırıldığını da fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede iş yerinin eski çalışanı ve beraberindeki 2 kişinin kimliklerini tespit etti.

30 bin TL’yi harcayıp kamyoneti boş bir araziye bırakıp kaçtılar

Tespit üzerine harekete geçen polis ekiplerinin çalışması sonucunda soyulan iş yerinin eski çalışanı N.Y. (21) ile hırsızlık olayını beraber gerçekleştirdiği M.Ö. (23) ve şüphelilerle ilişkili olduğu belirlenen E.T. (47), Sanayi Sitesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadelerinde, iş yeri kasasında bulunan 30 bin lirayı harcadıkları ve çaldıkları kamyoneti boş bir arazide bıraktıklarını söylemeleri üzerine, ekipler tarif edilen bölgede buldukları aracı sahibine teslim etti. Şüpheliler N.Y, E.T. ve M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.