Bolu'da ev ve samanlık yangını

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Taşkesti beldesi Gölcük köyü Tekirler Mahallesi'nde Nuri Açıkgöz'e ait ahşap samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Erol ve İsa Arslan'a ait ahşap samanlıklar ile Açıkgöz'e ait biri ahşap 2 eve sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mudurnu ve Taşkesti belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler yangına müdahale etti.
Vatandaşlar da yangının büyümemesi için köyün içerisinden geçen kanaldan kovalarla su taşıdı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Bu arada UMKE ve sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen takviyesi yaptı. Köy sakinleri ise itfaiye personeli ile vatandaşlara ayran dağıttı.
Yangında Açıkgöz'e ait 2 samanlık ve bir ahşap ev ile Erol ve İsa Arslan'a ait 2 samanlık kullanılamaz hale gelirken, bir betonarme ev de hasar gördü.
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