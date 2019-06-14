HABER

Bolu'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

Bolu'da meydana gelen yangında dumandan etkilenen anne kız hastaneye kaldırıldı - Yanan evden kendi imkanlarıyla çıkan genç kız, evi annesinin yaktığını iddia ederek şikayetçi olduğunu belirtti

Bolu'da çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bandakçıoğlu Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiyeciler tarafından evden çıkartılan Kadriye A, UMKE ekiplerinin yanına götürüldüğü sırada kızının da evde olduğunu söyledi.

Ekipler, Kadriye A'nın kızı Özgül Özge K'nin evden kendi imkanlarıyla çıktığını ve dışarıda vatandaşların yanında olduğunu bildirdi.

Annesinin evden çıkartıldığını gören Özgül Özge K, itfaiye ve UMKE ekiplerine "Bunu neden çıkarttınız." diyerek, evde bulunan "kedisinin" kurtarılmasını istedi.

Evin içinde kedi olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, kediyi aradı ancak bulamadı.

Özgül Özge K, UMKE aracı içinde kendisinin yanına gelen polis memuruna, evi annesinin yaktığını söyleyerek, "Hem evi hem de apartmanı yakmaya çalıştı. Ondan şikayetçiyim." dedi.

Yangında dumandan etkilenen Kadriye A. ile Özgül Özge K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Merkez ve Köroğlu ünitelerinde tedavi altına alındı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yangının bilinçli olarak çıkartıldığını belirlediği öğrenildi.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Rusya Antarktika’da füze sistemini başarıyla test ettiRusya Antarktika’da füze sistemini başarıyla test etti
Saros Körfezi'nde dev yolcu uçağı batırıldıSaros Körfezi'nde dev yolcu uçağı batırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu yangın

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.