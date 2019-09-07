HABER

Bolu’da evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 12:47 | Son Güncelleme

Bolu’da polis ekiplerinin şehir merkezinde bir eve yaptıkları operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Bolu’da polis ekiplerinin şehir merkezinde bir eve yaptıkları operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin, eve yaptıkları operasyonda yapılan aramalarda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı tespit edilen E.B. (40) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Jandarmadan "bal" gibi operasyonJandarmadan "bal" gibi operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.