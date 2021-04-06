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Bolu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

06.04.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, D-100 Karayolu’nda 2 otomobilin çarpışması neticesi hurdaya dönen otomobilden yola fırlayan 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 karayolu Abant kavşağında meydana geldi.

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Bolu’da, D-100 Karayolu’nda 2 otomobilin çarpışması neticesi hurdaya dönen otomobilden yola fırlayan 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 karayolu Abant kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye gre, Ankara istikametine seyir halinde olan Emrah Durkan idaresindeki 81 DG 373 plakalı otomobil, Abant Kavşağı’ndan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri Emrah Durkan, Sedat Gıvan ve Hasan Durkan yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Parçalara ayrılan otomobilden yola fırladı
Sedat Gıvan’ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Önder (45) çarpışmanın etkisiyle yola fırladı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Önder’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Önder’in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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