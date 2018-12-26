Bolu'da FETÖ sanığı askerler hakim karşısında

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 askerin yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4 ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan meslekten ihraç edilen ve açığa alınan subay ve astsubay tutuksuz 4 asker ile avukatları katıldı.

İlk duruşmada, açığa alınan subay sanık C.K. savunma yaptı. Sanık, daha önce emniyet ve savcılık sorgularındaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu.

C.K, belli bir tarihten sonra örgütün, vatan ve millet menfaatleri doğrultusunda hareket etmediğini anlayarak uzaklaşmak istediğini ancak yapının kendisini bırakmadığını öne sürerek, bu doğrultuda "mahrem imam" Mehmet Emin Özyalvaçlı'nın verdiği talimatları hiçbir zaman yerine getirmediğini savundu.

Özyalvaçlı'yı sadece doktor olarak tanıdığını, kendisiyle irtibat kurduğu dönemde örgüt içindeki pozisyonu ve görevleri hakkında bilgisi olmadığını iddia eden C.K, "Emin, bana sim kart vererek iletişimi bu hat üzerinden sağlamamız gerektiğini söyledi. Ben bunun gereksiz olduğunu benimle konuşmak isteyenin kendi numaramdan arayabileceğini ifade ettim. Ayrıca Emin'in verdiği talimatlar arasında yer alan Bank Asya'ya para yatırılması ve dijital TV platform üyeliğinin iptali talimatlarına da uymadım." diye konuştu.