Bolu'da FETÖ sanığı askerler hakim karşısında

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9 askerin yargılanmasına başlandı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 8 ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan subay ve astsubay tutuksuz 9 asker ile avukatları katıldı.
İlk duruşmada, 2016 yılında emekli olan astsubay İ.E. savunmasını yaptı. Hayatının çok büyük kısmında psikolojik rahatsızlıklarla baş etmek zorunda kaldığını anlatan İ.E, bundan dolayı birtakım dini gruplarca kandırıldığını iddia etti.
İ.E, 2005 yılında intihara kalkıştığını ve uzun süre GATA'da tedavi gördüğünü belirterek, "Bolu’ya tayin olduğumda çocukluk yıllarından tanıdığım bir arkadaşla karşılaştım. Durumumu ona anlattım. Bunu maneviyat eksikliğine bağladı ve beni 'Asım' kod adli kişi ile tanıştırdı. Benim bu ve benzer dini yapılara gitmemin sebebi rahatsızlığıma bir çare bulmaktı. Başka bir suçum yok, beraatımı talep ederim" diye konuştu.
Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve sanığın bahsettiği sağlık sorunları ile ilgili rapor alınması için duruşmayı 29 Mart'a erteledi.
- Meslekten ihraç edilen subayın davası
Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada ise meslekten ihraç edilen hava subayı F.Y'nin yargılanmasına başlandı.
Savunmasında, 2005 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nin kazandığını ve burada 'Asım' kod isimli V.D. ile tanıştırıldığını aktaran F.Y, 2009 yılında Hava Harp Okulu'na gittiğinde bir süre görüşmeye devam ettiğini, daha sonra Murat ismi ile tanıdığı M.Ş. okul bitene kadar iletişimde olduğunu anlattı.
F.Y, mezun olduktan sonra İzmir Gaziemir'de Hava Teknik Okullar Komutanlığı'na atandığını belirterek, "Burada M.Ş, beni yeniden aramaya başladı. Benimle bir şahsı irtibatlandırmak istediğini söyledi. Ben bu dönemde irtibatımı koparmak istedim. Benim hakkımda birtakım kararlar alıp uygulamaya başlamışlardı. Bundan çok rahatsız olmuştum. Okul döneminde yapı ile bağımı koparırsam okuldan atacağım şeklinde tehdit etmişlerdi. Mezun olunca bu tehdit ortadan kalkınca irtibatımı koparmak istedim." ifadesini kullandı.
Duruşma, eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için 8 Mart tarihine ertelendi.
- Meslekten ihraç edilen diğer 7 askerin davaları
Aynı mahkemede yapılan diğer 6 ayrı duruşmada ise görevlerinden ihraç edilen astsubaylar F.Ç, M.D, İ.M, H.T, A.O, E.B ile kurmay subay S.K'nin yargılanmasına başlandı.
Savunma yapan tutuksuz sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını ileri sürdü.
Dosyalardaki eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmaları mart ayına erteledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum