Bolu'da FETÖ sanığı askerler hakim karşısında

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9 askerin yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 8 ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan subay ve astsubay tutuksuz 9 asker ile avukatları katıldı.

İlk duruşmada, 2016 yılında emekli olan astsubay İ.E. savunmasını yaptı. Hayatının çok büyük kısmında psikolojik rahatsızlıklarla baş etmek zorunda kaldığını anlatan İ.E, bundan dolayı birtakım dini gruplarca kandırıldığını iddia etti.

İ.E, 2005 yılında intihara kalkıştığını ve uzun süre GATA'da tedavi gördüğünü belirterek, "Bolu’ya tayin olduğumda çocukluk yıllarından tanıdığım bir arkadaşla karşılaştım. Durumumu ona anlattım. Bunu maneviyat eksikliğine bağladı ve beni 'Asım' kod adli kişi ile tanıştırdı. Benim bu ve benzer dini yapılara gitmemin sebebi rahatsızlığıma bir çare bulmaktı. Başka bir suçum yok, beraatımı talep ederim" diye konuştu.