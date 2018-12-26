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Bolu'da FETÖ sanığı eski subaylar hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:01 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü telefonla irtibat kurdukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 4 askerin yargılanmasına başlandı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 eski subayın yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar H.K, M.A, V.K. ve R.A. ile avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıklar savunma yapmaya başladı.

Sanık H.K, örgüt ile üniversite döneminde tanıştığını aktararak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışmak istediği için örgütün yurt dışında bir okulda eğitmen olması talebini dinlemediğini kaydetti.

2011 yılında Bolu’ya atandığını anlatan H.K, kod ismi Haldun olan şahsın 2015'e kadar kendisiyle ilgilendiğini daha sonra doğuya eğitime gittiğinde bu yapıyla bağını kopardığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanının uyarısı üzerine, bir dönem İzmir'de de bulunduğunu ifadelerine ekleyen H.K, "Burada bulunduğum dönemde eve ders çalışmaya gelen çocukları askeri sınavlara girmeye yönlendirdiğim iddiaları da doğrudur. Bunları kabul ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık M.A. ise "cemaat" olarak bildiği yapının kötü bir amacının olduğunu düşünmediğini öne sürerek, "İstanbul'da üniversite döneminde benden hiç kira almadılar. Büyüdüğüm yerde PKK sempatizanı çok fazlaydı. Türk olduğunu söyleyenleri döverlerdi. Bu yüzden hep asker veya polis olmak istedim. Bu duygularla asker oldum." ifadesini kullandı.

M.A, İzmir'de eğitim gördüğü dönemde Erdal isimli arkadaşı ile sohbetlere gittiğini belirterek, Bolu'ya tayini çıktığında tanıştırıldığı "Haldun" kod adlı İ.S'nin verdiği sohbetlere, darbe girişimine kadar devam ettiğini ancak o akşamdan sonra bağını tamamen kopardığını iddia etti.

Toplantılara gittiği dönemde 1 dolar verildiğini de anlatan M.A, kendisine özel olarak geldiğini söyledikleri parayı, şans getirsin diye yanında taşıdığını sözlerine ekledi.

Sanıkların ifadelerinin ardından söz alan sanık avukatları, müvekkilleri için beraat talebinde bulundular.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için 22 Şubat 2019'a erteledi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 37 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, askeri mahrem imamlar tarafından "ankesör" ve sabit hat kullanılarak ardışık sırayla aranan 4 sanığın, "terör örgütü üyesi olmak " suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör askeri mahrem yapılanma Bolu FETÖ/PDY

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