Bolu’da FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama

Bolu’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf asker ve FETÖ imamlarının olduğu 13 kişiden 6’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında eski askeri okul öğrencileri, muvazzaf askerler ve FETÖ imamlarının olduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir, Bayburt, Aksaray, Denizli, Samsun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, eski astsubaylar Osman T., Muzaffer E. ve Ersin T., eski üsteğmen Salih A., aktif görevde bulunan üsteğmen Emre C. ve eski askeri lise öğrencisi Ahmet B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden H.C.Y, M.F.G, S.T, A.B.Ü, T.İ, M.A, ve A.O.A. ise adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
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