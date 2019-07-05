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Bolu’da, FETÖ şüphelisi 2 asker ve 1 sivil tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevinde gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ‘Silahlı Kuvvetler’ içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 2 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı.FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden özel sektör çalışanı Ahmet Özdoğan, Astsubay Abdullah Akbulut ve Üsteğmen Nurullah Arslantürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da, FETÖ şüphelisi 2 asker ve 1 sivil tutuklandı

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ‘Silahlı Kuvvetler’ içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 2 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı.
FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden özel sektör çalışanı Ahmet Özdoğan, Astsubay Abdullah Akbulut ve Üsteğmen Nurullah Arslantürk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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