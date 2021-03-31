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Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

31.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G., meslekten ihraç edilmiş astsubay E.G, eski sağlık astsubay Y.E.Y., özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K. yakalanarak gözaltına alındı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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