HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişiden 2’si tutuklandı

Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişiden 2’si tutuklandı

01.04.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişiden 2’si tutuklandı

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K., meslekten ihraç edilmiş astsubay Emre Gülümser, eski sağlık astsubay Yasin Emre Yüzen yakalanarak gözaltına alındı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden meslekten ihraç edilmiş astsubay Emre Gülümser, eski sağlık astsubay Yasin Emre Yüzen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Ç., K.G., E.E. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Bilim Kurulu üyesinden tam kapanma açıklamasıBilim Kurulu üyesinden tam kapanma açıklaması
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Birlikte yaşadığı kadını eve kilitledi, "Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim" dedi

Birlikte yaşadığı kadını eve kilitledi, "Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim" dedi

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan tam kapanma açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden tam kapanma açıklaması

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

Kemal Alcu kimdir? İşkence yaptığı video tepki çekti

Kemal Alcu kimdir? Eski sevgilisinin arkadaşını kaçırdı!

Saçından tutarak sürüklüyorlardı! Darbedilen kadını kurtardı, tehditlerin hedefi oldu

Darbedilen kadını kurtardı, tehditlerin hedefi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.