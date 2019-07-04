Bolu’da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan asker, polis ve mahrem imam olan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında ‘Silahlı Kuvvetler’ içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve ByLock kullanıcısı 1 sivil mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı. Bolu, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler,, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.



