Bolu’da, FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında yakalanan firari FETÖ şüphelisi öğretmen Z.İ. (29), adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında görevinden ihraç edilen öğretmen Z.İ. (29) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren firari olan Z.İ.’nin Kayseri’de olduğunu tespit etmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda firari FETÖ şüphelisi, evinde gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli Z.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

