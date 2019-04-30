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Bolu'da FETÖ'nün iş adamları yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Gerede ilçesindeki yapılanmaya ilişkin yargılanan 20 sanık, mütalaaya karşı savunma yaptı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün Gerede ilçesindeki yapılanması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, biri tutuklu 17 sanık ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki suçlamalara karşı beyanda bulunarak beraatlerini talep etti.

Savunma yapan bazı sanıklar ise suçlamaları reddederek, yazılı savunmalarını mahkeme heyetine sundu.

Celseye katılmayan 3 sanığın savunma yapması için duruşmayı 29 Mayıs'a erteleyen mahkeme heyeti, kararın bu tarihte açıklanacağını bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, tutuklu sanık Yavuz Şen'in "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya, sanık C.U'nun "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" suçlarından 9 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Diğer sanıkların üyelik suçundan 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyen iddia makamı, sanıklar H.Ç. ve M.D'ye etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talebinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu FETÖ/PDY Gerede esnaf yapılanması

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