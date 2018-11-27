Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Mudurnu yapılanması"na ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 20 sanıktan 8'ine hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatları ve sanıklar, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yaptı.

Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Ahmet Çelik ve Ü.N.Ç'ye 7 yıl 9 ay 22 gün, A.T, M.K. ve S.Y'ye 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan F.E.K'ye 4 yıl 2 ay, M.Y'ye 2 yıl 1 ay, S.Ç'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanık Çelik'in tutukluk halinin devamını kararlaştıran heyet, S.Ç. hakkındaki hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar, A.K, A.T, E.F.Y, F.Y, H.K, M.Ö, M.M.V, M.A, N.Ş, O.K, S.K., ve Z.D'nin beraatlerine karar verdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

