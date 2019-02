Bolu'da FETÖ/PDY davaları

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski Seben ilçe müftüsünün yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık eski müftü M.Y. ile avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, M.Y'nin dijital materyallerinde yapılan incelemede, 2016 Nisan'dan Haziran ayının sonuna kadar örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarının olduğu internet siteleri ile örgütün yayın organlarının internet sitelerine giriş yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Daha sonra sanık M.Y'nin Seben ilçesinde müftülük yaptığı dönemde imam olan B.Y. tanık olarak dinlenildi.

M.Y. ile 7-8 ay kadar çalıştığını kaydeden B.Y, sanığın hükümet ve icraatlarından hoşlanmadığı yönünde söylemleri olduğunu öne sürerek, "Fakat bu söylemler o yapının propagandası şeklinde değildi. Ayrıca birtakım imam arkadaşlarla tefsir dersleri yapardı. Derslerde M.Y, 'sosyal medyada yaptığınız paylaşımlara, yazdığınız cümlelere dikkat edin. Yarın ne olacağı belli olmaz. Bu devran böyle gitmez. Yarın rüzgar tersine dönebilir' şeklinde uyarılarda bulunurdu." diye konuştu.