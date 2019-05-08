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Bolu'da FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında ayrı ayrı dava açılan eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisinin yargılanmasına başlandı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, askeri okullara öğrenci hazırladığı iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Vedat Y. katılırken avukatı duruşmada yer almadı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından, sanığın savunmasına geçildi.

Avukatının duruşmada olmadığını belirten sanık, savunma yapmak istemedi.

Mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki duruşmada avukatının huzurunda savunma yapmasına karar verdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ş.Y, daha önce verdiği beyanını tekrar ettiğini dile getirerek, "Sanık cemaate ait eve gittiğimizde bizimle ilgilendi. Maddi durumumuz iyi olmadığı için askeri okullara gitmemizi tavsiye etti. Örgüte ait evde askeri okullara hazırladı. Ayrıca okulda bulunduğumuz dönemde bizimle görüştü ve yapı ile bağımızın kopmamasını sağladı." diye konuştu.

Tanık İ.G de Bolu'da üniversitede okuduğu 2012'de askeri okullara girmek istediğini anlatarak, "Kalacak yer bulamadığım için yapıya ait bir evde konakladım. Daha sonra askeri okullara hazırlanma gereği duydum. Yapı içinde bulunan birtakım şahısların bu sınavlar için bir grup oluşturduğu söylendi. Ben de 2013'te bu gruba katıldım. Grupla sanık ilgileniyordu. Evde benimle birlikte 3 kişi daha vardı." ifadelerini kullandı.

Yanlarına, bazen sanık ile birlikte başka kişilerin de geldiğini anlatan İ.G, şunları kaydetti:

"Eve gelen bazı şahıslar mülakatlarda nasıl davranmamız gerektiği ve nasıl giyinmemiz gerektiğini anlatıyordu. Evde Fetullah Gülen'e ait kaset ve CD'ler izletiliyordu. 2013'te jandarma astsubaylığını kazandım. Sanık okul döneminde ankesörlü telefonla bizi arayarak görüşme talep etti."

Tanık O.K ise sanıkla 2013'te askeri okullara hazırlanmak için tanıştığını aktararak, "Kod adı 'Volkan'dı. Askeri okullara özendirme konusunda sözler söyleyerek tavsiyelerde bulundu. 2013'te yapılan sınavda jandarma astsubay okuluna girdik. Burada bulunduğumuz 2 yıllık süre boyunca da bu şahıs bizimle irtibat kurarak 2 haftalık aralarla bizimle görüşmeye devam etti." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

- İkinci duruşma

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuksuz yargılanan görevinden ihraç edilen yüzbaşı M.A. savunma yaptı.

Hakkındaki iddiaları reddeden M.A, ardışık arama tespitlerinin tutarsız olduğunu öne sürdü.

Evinin olduğu bölgede çok sayıda baz istasyonu olduğunu ifade eden M.A, bu nedenle söz konusu tespitin sağlıklı olmadığını savundu.

M.A, hakkındaki tanık beyanlarını da kabul etmeyerek, bu iddialarla ilgili savunma yaptı.

Sanığın savunmasının ardından eski askeri personel E.G. tanık olarak dinlenildi.

E.G, sanığı darbe girişiminden birkaç gün sonra Şemdinli'de görevli bulunduğu kışlada gördüğünü dile getirerek, "Bu kışlaya, tayini çıktığı için ilişiğini kesmek için gelmişti. Karşılaştığımızda bana 'Ya olmadı, yapamadılar, beceremediler.' anlamında bir söz söyledi. Söylediği sözlerin birebir böyle olduğunu hatırlamıyorum. Ama söylediklerini, bu yapının darbe teşebbüsünü gerçekleştiremediğinden bir hayıflanma gibi anladım. Ben de 'Darbe olsaydı eşinle çocuğunla rahat gelebilecek miydin?' diye bir söz söyledim. Bunun üzerine şahsa nizamiyeden biri seslendi. Cevap vermeden yanımdan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

M.A'nın örgütle irtibatı olup olmadığı konusunda bilgisi olmadığını belirten E.G, bu nedenle örgüt üyesi olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı diğer tanıkların dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi için 11 Eylül'e erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu FETÖ/PDY

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