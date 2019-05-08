Bolu'da FETÖ/PDY davaları

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ş.Y, daha önce verdiği beyanını tekrar ettiğini dile getirerek, "Sanık cemaate ait eve gittiğimizde bizimle ilgilendi. Maddi durumumuz iyi olmadığı için askeri okullara gitmemizi tavsiye etti. Örgüte ait evde askeri okullara hazırladı. Ayrıca okulda bulunduğumuz dönemde bizimle görüştü ve yapı ile bağımızın kopmamasını sağladı." diye konuştu.

Tanık İ.G de Bolu'da üniversitede okuduğu 2012'de askeri okullara girmek istediğini anlatarak, "Kalacak yer bulamadığım için yapıya ait bir evde konakladım. Daha sonra askeri okullara hazırlanma gereği duydum. Yapı içinde bulunan birtakım şahısların bu sınavlar için bir grup oluşturduğu söylendi. Ben de 2013'te bu gruba katıldım. Grupla sanık ilgileniyordu. Evde benimle birlikte 3 kişi daha vardı." ifadelerini kullandı.

Yanlarına, bazen sanık ile birlikte başka kişilerin de geldiğini anlatan İ.G, şunları kaydetti:

"Eve gelen bazı şahıslar mülakatlarda nasıl davranmamız gerektiği ve nasıl giyinmemiz gerektiğini anlatıyordu. Evde Fetullah Gülen'e ait kaset ve CD'ler izletiliyordu. 2013'te jandarma astsubaylığını kazandım. Sanık okul döneminde ankesörlü telefonla bizi arayarak görüşme talep etti."

Tanık O.K ise sanıkla 2013'te askeri okullara hazırlanmak için tanıştığını aktararak, "Kod adı 'Volkan'dı. Askeri okullara özendirme konusunda sözler söyleyerek tavsiyelerde bulundu. 2013'te yapılan sınavda jandarma astsubay okuluna girdik. Burada bulunduğumuz 2 yıllık süre boyunca da bu şahıs bizimle irtibat kurarak 2 haftalık aralarla bizimle görüşmeye devam etti." diye konuştu.