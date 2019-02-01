Bolu'da FETÖ/PDY operasyonları

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çorum’da saklandığı belirlenen İ.A, operasyonla gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten İ.A, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) yapılanması içinde olduğu değerlendirilen soruşturma kapsamında ise şüpheli R.S'nin Manisa'da saklandığını belirleyen polis, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan R.S, Bolu'da çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

