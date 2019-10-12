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Bolu'da gazeteciler bayrak dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:06 | Son Güncelleme

BOLU Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, kentin en işlek caddesindeki işyerlerine bayrak dağıtarak, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bolu'da gazeteciler bayrak dağıttı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, kentin en işlek caddesindeki işyerlerine bayrak dağıtarak, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Bolu Gazeteciler Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için harekatın ilk gününde kentte yaşayan vatandaşlara, ev ve işyerlerine bayrak asmaları konusunda çağrı yaptı. Bu kapsamda cemiyet üyeleri bugün de bayrak dağıtımı yaptı. Yaklaşık 30 gazeteci, Bolu Valiliği önünde toplanarak kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki esnafa bayrak dağıttı. Bayrak dağıtımı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere dua edilmesiyle son buldu.
Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, "Bugün yüce Türk ordusunun Suriye’de DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri olarak bütün esnafımıza Türk bayrağı vererek işyerlerine asmalarını isteyeceğiz. Terörle yıllarca mücadele eden komandolarımıza moral vermek için Köroğlu’nun torunları olarak ordumuza, askerlerimize, devlet adamlarımıza ve orada görev yapan herkese destek olmak için bugün esnafımıza bayrak vereceğiz. Bu duyarlılığı Türkiye’de herkesin göstermesini izliyoruz. Çünkü oradaki askerlerimizin morale ihtiyacı var. Belki buradaki hassasiyeti gördükleri zaman yüzleri gülecektir. Orada zor şartlarda terörislerle çatışıyorlar" dedi.
Velioğlu, bölgede görev yapan gazetecilerin de zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, "Dün canlı olarak da izledik, orada görev yapan gazeteci arkadaşlarımız var. Onlara saldırı anını izledik. Çok üzüldük. Hepsine dua ediyoruz. Onlara da moral vermek istiyoruz. Hepsi kendilerine dikkat etsin. Zor görev yapıyorlar. Allah hepsine yardım etsin" diye konuştu.
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Bolu'da gazeteciler bayrak dağıttıBolu'da gazeteciler bayrak dağıttıBolu'da gazeteciler bayrak dağıttıBolu'da gazeteciler bayrak dağıttı

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