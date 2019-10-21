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Bolu’da girdiği evin sahibinin yakalattığı hırsız adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Bolu’da hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilerek yakalatılan şahıs, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine hırsızlık için giren C.G.

Bolu’da girdiği evin sahibinin yakalattığı hırsız adliyeye sevk edildi

Bolu’da hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilerek yakalatılan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine hırsızlık için giren C.G. (23), apartmandan çıktığı sırada ev sahibi ile karşılaştı. C.G.’den şüphelenen ev sahibi, evine girdiğinde eşyalarının dağıtıldığını görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüpheli kadının eşgalini alarak yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Köroğlu Mahallesi’nde görülmesi üzerine operasyon yapan ekipler C.G.’yi gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen C.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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