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Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bolu’da bulunan cezaevilerindeki hükümlüler tarafından iş yurtlarında üretilen el emeği ürünler, Bolu Adliyesi’nde kurulan mağazada satışa sunulmaya başlandı.Bolu’da ve 11 farklı cezaevinde hükümlülerin ürettikleri el emeği ürünlerin Bolu Adliyesi’nde satılacağı ‘İşyurtları Kurumu Satış Mağazası’ düzenlenen törenle açıldı.

Bolu’da bulunan cezaevilerindeki hükümlüler tarafından iş yurtlarında üretilen el emeği ürünler, Bolu Adliyesi’nde kurulan mağazada satışa sunulmaya başlandı.

Bolu’da ve 11 farklı cezaevinde hükümlülerin ürettikleri el emeği ürünlerin Bolu Adliyesi’nde satılacağı ‘İşyurtları Kurumu Satış Mağazası’ düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2’inci Komando Tugay Komutan vekili Albay Ümit Koçak, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, "Bizim uzun süredir arzuladığımız bir şeydi. Çünkü sadece Bolu Açık Cezaevi İşyurtları Kurumu’nda üretilen ürünler değil, birçok cezaevinde üretilen ürünleri biz burada halkımızla buluşturma şansını yakalamış olacağız. Sadece bu hizmetten adliyemizdeki hakim, cumhuriyet savcıları yada personelimiz, avukatlarımız yararlanmayacak. Buraya gelen vatandaşlarımız, Bolu’yu ziyaret eden, Bolu’ya özgü bir şeyler, hediyeler satın almak isteyenler de rahatlıkla buradan bu hizmeti alabilecekler” dedi.

Yaman’ın ardından söz alan Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan ise amaçlarının işyurtlarıyla hüküm ve tutuklu insanlara fırsat vererek güzel işler yapabildiklerini kanıtlamak olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Vali Ümit ve protokol üyeleri tarafından satış mağazasının açılışı yapıldı. Ümit ve beraberindeki protokol üyeleri ayakkabıdan çantaya, sucuktan peynire kadar bir çok ürünün yer aldığı satış mağazasını gezerek ürünleri incelediler.

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu

Bolu’da hükümlülerin el emekleri adliye koridorlarında satışa sunuldu
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