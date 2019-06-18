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Bolu'da hurda yüklü tırın dorsesi devrildi ulaşım aksadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 02:28 | Son Güncelleme

Bolu'da hurda yüklü tırın dorsesi devrildi ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hurda yüklü tırın dorsesinin devrilmesi nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinde emniyet şeridinden sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Güngör idaresindeki 06 BFH 062 plakalı hurda yüklü tır, Anadolu Otoyolu Köroğlu Park bölgesinde refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi devrildi, dorsede yüklü bulunan hurdalar ise otoyola saçıldı. Bu esnada tırın arkasında seyreden Sani Polat idaresindeki 35 AV 3869 plakalı cip de yola saçılan hurdalara çarptı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi ulaşıma kapatılarak trafik akışı emniyet şeridinden sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

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