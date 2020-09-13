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Bolu’da, iç çamaşırına sakladığı 291 gram eroinle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda narkotik köpeği ‘Sezar’ın iç çamaşırında 291,56 gram eroin yakaladığı A.Ö.

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda narkotik köpeği ‘Sezar’ın iç çamaşırında 291,56 gram eroin yakaladığı A.Ö. (32) adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.
Durdurulan araç ve sürücü A.Ö. (32) üzerinde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin sürücü A.Ö.’ye tepki vermesinin ardından şahıs üzerinde yapılan detaylı aramada, iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen A.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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