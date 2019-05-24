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Bolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:18 | Son Güncelleme

BOLU'da, gönüllülerin sosyal medyadan başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler, dükkanda toplanmaya başlandı.

Bolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, gönüllülerin sosyal medyadan başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler, dükkanda toplanmaya başlandı. Çocuklar için toplanan kıyafetler, 31 Mayıs'tan itibaren ücretsiz dağıtılacak.
Bolu'da, sosyal medya üzerinden, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kent sakinlerinin satın aldıkları ya da kullandıkları kıyafetleri getirip, bırakması için Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde dükkan tutuldu. Dükkan sahibi de kira almayarak, kampanyaya destek oldu. Toplanan kıyafetler, gönüllüler tarafından dükkana dizildi. 31 Mayıs'a kadar toplanacak kıyafetler, dükkanın önünde, 0- 13 yaş grubundaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz dağıtılacak.
Kampanyaya öncülük eden Mahmut Alan, amaçlarının, bayramda çocukların temiz ve yeni kıyafetlerle mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Alan, "Bolu halkının askıya bıraktığı kıyafetleri kapalı alanda muhafaza ederek, 31 Mayıs ve 3 Haziran arasında burada dağıtacağız. Geçen sene de 100 bin liraya yakın elbise ve ayakkabı dağıttık" dedi.

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Bolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyasıBolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası

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