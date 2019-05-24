HABER

Bolu'da, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 22:12 | Son Güncelleme

BOLU'da, gönüllülerin sosyal medyadan başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler, dükkanda toplanmaya başlandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, gönüllülerin sosyal medyadan başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler, dükkanda toplanmaya başlandı. Çocuklar için toplanan kıyafetler, 31 Mayıs'tan itibaren ücretsiz dağıtılacak.

Bolu'da, sosyal medya üzerinden, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kent sakinlerinin satın aldıkları ya da kullandıkları kıyafetleri getirip, bırakması için Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde dükkan tutuldu. Dükkan sahibi de kira almayarak, kampanyaya destek oldu. Toplanan kıyafetler, gönüllüler tarafından dükkana dizildi. 31 Mayıs'a kadar toplanacak kıyafetler, dükkanın önünde, 0- 13 yaş grubundaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz dağıtılacak.

Kampanyaya öncülük eden Mahmut Alan, amaçlarının, bayramda çocukların temiz ve yeni kıyafetlerle mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Alan, "Bolu halkının askıya bıraktığı kıyafetleri kapalı alanda muhafaza ederek, 31 Mayıs ve 3 Haziran arasında burada dağıtacağız. Geçen sene de 100 bin liraya yakın elbise ve ayakkabı dağıttık" dedi.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: En az 2 terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı açıkladı: En az 2 terörist öldürüldü
Bakan Dönmez, madencilerle iftar yaptıBakan Dönmez, madencilerle iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: En az 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: En az 2 terörist öldürüldü

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.