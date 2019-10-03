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Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Bolu’da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından örnek olarak yetiştirilen ‘ada çayı’nın ilk hasadı yapıldı.

Bolu’da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından örnek olarak yetiştirilen ‘ada çayı’nın ilk hasadı yapıldı. Havadan da görüntülenen ilk hasatla beraber, ada çayı ileriki yıllarda Bolulu çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak.
Bolu’da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalık köyü mevkiinde bulunan 3 dönümlük alana Nisan ayında ada çayı dikimi yapıldı. Orman köylüsüne yeni gelir kapısı oluşturmak ve yaygınlığını artırmak için örnek olarak dikilen ada çayının ilk hasadı bugün gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçilerin gerçekleştirdiği ilk ada çayı hasadına katılan yetkililer, yetişen ilk ürün üzerinde incelemelerde bulundu.
Ada çayının ilk hasadına katılan Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferit Özer, dönüm başına bin 500 ila 2 bin kilo ürün elde edilebildiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz alan 25 dönümlük bir alan. Biz bu sahanın yaklaşık 3 dönümüne Nisan ayında ada çayı diktik. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılında 50 dönümlük alanda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmamız var. Bugün dikmiş olduğumuz ada çayının ilk hasadını toplamış bulunuyoruz. Bu ada çayında dönüm başına bin 500 ile 2 bin kilo kadar ürün elde ediliyor. Yıl içerisinde de 3 defa hasat yapılabiliyor. Elde edilen bin 500- 2 bin kilo ada çayından da yaklaşık 3’te 1 oranında kuru çay elde ediliyor. Yaş olarak fiyatı piyasada 18-20 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.
Çalışmalarının ilçe işletme müdürlüklerinde de devam edeceğini ifade eden Özer, "Bizim amacımız bu bölgede ilk defa yapılan çalışmayla orman köylüsüne ek gelir elde ettirmek. Elde edilen bu ürünleri de ülke ekonomisine kazandırmak. Böyle bir çalışmayı Bolu’da başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda Gerede, Mengen ve diğer işletme müdürlüklerimizde bu çalışmalar benzer şekilde devam edecektir” dedi.

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı

Bolu’da ilk ‘ada çayı’ hasadı yapıldı
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