HABER

Bolu’da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 18:13 | Son Güncelleme

Bolu’da jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, Hz.

Bolu’da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı

Bolu’da jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, Hz. İsa öncesi döneme ait ilk Tevratlardan olduğu değerlendirilen 3 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. İlçe merkezinde durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramalarda 3 adet eski eser niteliğinde kitap ele geçirildi. Yakalanan kitaplarda yapılan incelemede, kitapların sığır ya da koyun derisinden parşömenler üzerine el işçiliği ile eski İbranice harfleri ile yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı ve muhtemelen ilk Tevratlardan olduğu değerlendirildi.

El yazması kitaplarla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili ‘baton’ açıklamasıBursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili ‘baton’ açıklaması
Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandıŞarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Linç edilecekti

Katilin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'e gözyaşlarıyla veda

Ceylan ailesi PKK'dan kurtarılan oğullarına kavuştu

2 ay sonra oğullarına kavuştular

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

6 yaşındaki Mert Yağız Köksal okulda fenalaşarak hayatını kaybetti

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.