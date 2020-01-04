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  4. Bolu'da 'İnme 112' uygulaması başladı

Bolu'da 'İnme 112' uygulaması başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İnme 112' mobil uygulaması, pilot il olarak Bolu'da hayata geçirildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İnme 112' mobil uygulaması, pilot il olarak Bolu'da hayata geçirildi. Mobil uygulama sayesinde inme riski olan hasta, en kısa sürede inme merkezi bulunan en yakın hastaneye götürülerek tedaviye alınacak.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'İnme 112' mobil uygulaması geliştirildi. Uygulama için Bolu, pilot il seçildi. Bolu'da bulunan 21 istasyonda görev yapan 112 Acil Sağlık ekiplerinin tamamı, bu uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanmaya başladı. Uygulama kapsamında 112 Acil personelleri bir vakaya gittiklerinde, hastanın inme geçirdiğinden şüphelendiğinde cep telefonlarındaki 'İnme 112' uygulamasını açarak kendilerine hastayla ilgili yöneltilen soruları yanıtlıyor. Hastanın durumunu değerlendiren uygulama, inme riski olduğunu belirlediği anda, sağlık ekiplerini inme merkezi bulunan en yakın hastaneye yönlendiriyor. Uygulama aynı zamanda da bu merkezde görevli doktora hastanın bilgilerini SMS ile gönderiyor. Uygulama sayesinde, inme riski olan hasta daha hastaneye ulaşmadan doktor, hasta hakkındaki tüm bilgilere ulaşarak uygulayacağı muayene ve tedavi yöntemini belirlemiş oluyor.
Uygulamanın ilk olarak Bolu'da hayata geçirildiğini anlatan Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 'İnme Merkezi' açıldı. İnme merkezi açılmasıyla birlikte inmenin de çok kritik bir tedavi sürecinin bu sisteme entegrasyonu gündeme geldi. Sistem pilot olarak burada, inme mobil uygulama olarak Bolu’da başlattılar" dedi.
'DAKİKALAR ÇOK ÖNEMLİ'
İnme vakalarında dakikaların bile çok önemli olduğunu ifade eden Demirkol, sistemin çalışma yöntemiyle ilgili de bilgiler vererek, "Bir vaka bilgisi geldiğinde ekiplerimiz vakaya gidiyorlar. Gittiklerinde IOS ve Android’lerde mobil uygulamayı açarak klinik sorularla karşılaşıyorlar. 'Hasta kolunu kaldırabiliyor mu?', 'Hastanın ağzında ve konuşmasında anormallik var mı?' 'Bilinci nasıl?' gibi klinik sorular var. Arkadaşlarımız bu soruları aşama aşama cevapladıklarında hastaya şüpheli inme tanısı konuluyor. Hem tecrübeleriyle, hem de buradaki klinik yaklaşımla beraber hastanın inme şüphesi ortaya çıktığında hemen İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde inme ünitesine yönlendiriyor.
'SMS YOLUYLA HASTA BİLGİLERİ DOKTORA ULAŞTIRILIYOR'
Hastanın bilgilerini hastanedeki sisteme girdiklerini söyleyen Demirkol, "Hasta bilgileri SMS yoluyla inme merkezindeki görevli doktorumuzun telefonuna düşüyor. Doktor oradaki linke tıkladığında, hastanın bütün kişisel ve klinik bilgilerini görüyor. Buradaki ekibimiz de o bilgilerle inme vakasını atlamamış oluyor, hem de inme vakasını sorumlu nöroloğumuza atmış oluyorlar. Doktor, hasta gelmeden önce bilgilerini görmüş oluyor. Çünkü inmede dakikalar çok önemli. Hastanın hemen şüphelenilip doğru adrese götürülmesi, başka inme merkezinin olmadığı bir hastane yerine oraya götürülmesi, görüntülemelerini yapılıp anjiyoya oluşan pıhtının temizlenmesi ve hızlıca tedaviye başlanması, hastanın bundan sonraki hayatına felçli olarak devam etmemesi açısından çok önemli" şeklinde konuştu.

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